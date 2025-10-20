Commentary by Col. in reserve Vladimir Trukhan on AFU atrocities in Kursk

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/0:0081Commentary by Col. in reserve Vladimir Trukhan on AFU atrocities in KurskEast CallingOct 20, 202581ShareDiscussion about this videoCommentsRestacksEast’s SubstackSubscribeAuthorsEast CallingRecent PostsMarat Khairullin joins East Calling Live Episode 3 (English Edit)Oct 14 • ZinderneufLivestream with Larry C. Johnson October 07, 2025Oct 7 • East CallingMarat Khairullin Returns to East Calling Live! (English-Edit)Sep 26 • ZinderneufTrukhan ClipsSep 19 • ZinderneufAndrey Martianov and EastCallingSep 19 • East CallingEvgeny Ivanov joins East Calling Live!Sep 17 • ZinderneufEast Calling Live with Alex Krainer!Sep 13 • Zinderneuf